Львівська область: вибух газу повністю знищив житловий одноповерховий будинок

У дерев'яному житловому будинку в селі Язлівчик Золочівського району Львівської області стався вибух газу з послідуючим горінням, в результаті події будинок повністю знищений.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій 13 травня.
Крім того, виникло загоряння в поруч розташованій господарській будівлі на площі 1 кв. м. Рятувальники з 10 державної пожежно-рятувальної частини м.Броди повністю ліквідували цю пожежу. Ніхто не постраждав.
Причини і обставини інциденту встановлюються.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі