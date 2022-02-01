Львівська область: вибух газу повністю знищив житловий одноповерховий будинок

16:13 13 травень Київ, Україна

У дерев'яному житловому будинку в селі Язлівчик Золочівського району Львівської області стався вибух газу з послідуючим горінням, в результаті події будинок повністю знищений.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій 13 травня.

"О 5:07 в Службу порятунку 101 надійшло повідомлення про вибух газу з послідуючим горінням в селі Язлівчик (Бродівська ОТГ) Золочівського району. Вибух стався в дерев'яному житловому будинку, покритому шифером, розміром 9×5 м. На момент прибуття пожежників до місця виклику з'ясувалося, що в результаті вибуху будинок зруйновано повністю", - йдеться в повідомленні.

Крім того, виникло загоряння в поруч розташованій господарській будівлі на площі 1 кв. м. Рятувальники з 10 державної пожежно-рятувальної частини м.Броди повністю ліквідували цю пожежу. Ніхто не постраждав.



Причини і обставини інциденту встановлюються.