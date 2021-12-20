Львівська область: стрілянина в лікарні

У Львівській області сталася стрілянина в медустанові, в результаті якої постраждав чоловік. Співробітники поліції вже затримали стрільця, повідомляє прес-служба Нацполіціі.
Інцидент трапився в місті Винники. За викликом прибули слідчі, поліцейські і оперативники карного розшуку.
Правоохоронці з'ясували, що до скоєння злочину причетний 63-річний житель Львова. Незабаром суд обере йому запобіжний захід. Зброю, з якої стріляли, вилучили і відправили на експертизу.
Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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