Львівська область: стрілянина в лікарні

14:40 13 липень Київ, Україна

У Львівській області сталася стрілянина в медустанові, в результаті якої постраждав чоловік. Співробітники поліції вже затримали стрільця, повідомляє прес-служба Нацполіціі.

Інцидент трапився в місті Винники. За викликом прибули слідчі, поліцейські і оперативники карного розшуку.

"На місці події поліцейські виявили 63-річного працівника цивільної охорони, львів'янина, з наскрізним пораненням ноги. Встановлено, що між ним і іншим чоловіком виник конфлікт, в ході якого зловмисник вистрілив потерпілому в ногу з предмета, схожого на пістолет Флобера, викликавши поранення ", - написала прес-служба.

Правоохоронці з'ясували, що до скоєння злочину причетний 63-річний житель Львова. Незабаром суд обере йому запобіжний захід. Зброю, з якої стріляли, вилучили і відправили на експертизу.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.