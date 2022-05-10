Львівська область: гра з сірниками закінчилася трагедією

У місті Жидачів Львівської області сталася трагедія, дитина віком 2 роки 8 місяців випадково підпалила себе під час гри з сірниками, незважаючи на зусилля медиків, врятувати життя малюка не вдалося.
Про це повідомили в пресслужбі ГУНП у Львівській області сьогодні, 8 грудня.
За даними пресслужби, на місці події правоохоронці встановили, що загиблий - хлопчик віком 2 роки 8 місяців, проживав в будинку разом з матір'ю, чотирирічною сестрою і шестирічним братом.
За фактом слідчі Жидачівського відділення поліції, під процесуальним керівництвом Стрийської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ст.166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Двоє інших дітей, які були в будинку, доставлені в лікарню для медогляду - загрози їхньому життю немає.
Двоє інших дітей, які були в будинку, доставлені в лікарню для медогляду - загрози їхньому життю немає.
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