Львівська область: гра з сірниками закінчилася трагедією

17:56 08 грудня Київ, Україна

У місті Жидачів Львівської області сталася трагедія, дитина віком 2 роки 8 місяців випадково підпалила себе під час гри з сірниками, незважаючи на зусилля медиків, врятувати життя малюка не вдалося.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП у Львівській області сьогодні, 8 грудня.

"Сьогодні, 8 грудня, близько дев'ятої години ранку в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місті Жидачів загинув малолітній хлопчик", - повідомили в поліції.

За даними пресслужби, на місці події правоохоронці встановили, що загиблий - хлопчик віком 2 роки 8 місяців, проживав в будинку разом з матір'ю, чотирирічною сестрою і шестирічним братом.

"... попередньо встановлено, що хлопчик грав сірниками, і в якийсь момент на ньому загорівся одяг. Коли сталася трагедія, діти перебували самі - без нагляду дорослих, оскільки мати була на роботі. Близько дев'ятої години ранку в будинок прийшла їхня тітка - вона викликала медиків і повідомила про подію в поліцію. Як надалі встановили лікарі, хлопчик отримав термічні опіки та отруївся продуктами горіння. Незважаючи на зусилля медиків, врятувати життя дитини не вдалося", - повідомили в поліції.

За фактом слідчі Жидачівського відділення поліції, під процесуальним керівництвом Стрийської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ст.166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.



Двоє інших дітей, які були в будинку, доставлені в лікарню для медогляду - загрози їхньому життю немає.