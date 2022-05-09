Львівщина: вчителька надавала "потиличників" шестикласнику

У селі Потелич Жовківського району Львівської області вчителька, не стримавши емоцій, дозволила собі рукоприкладство щодо учня 6 класу.
Жінка спочатку смикала хлопчика за руку, а потім кілька разів ударила його по потилиці. Дитина підняла руку і нахилила голову, щоб захиститися. Весь цей час вчителька продовжувала кричати на дитину.
Відповідне відео оприлюднило співтовариство «Львів Сіті» в Facebook.
У Жовківській районній державній адміністрації відреагували на те, що відбувається, зазначивши, що такі дії є неприпустимими з боку викладача.
Також про те, що сталося, вже сповістили Львівську обласну державну адміністрацію і Департамент освіти Львівської ОДА. Крім цього, Жовківська РДА створила робочу комісію для розгляду даного питання і прийняття відповідних заходів, і направила лист на Жовківське ОП Білгород-Бузького ОП ГУНП у Львівській області за даним інцидентом.
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