Львівщина: троє малолітніх дітей отруїлися чадним газом

10:25 17 грудень Київ, Україна

Чергове отруєння чадним газом у приватному будинку сталося у Львівській області. Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, у селі Задеревач у приватному одноповерховому житловому будинку отруїлися, ймовірно, чадним газом чотири особи.

Серед постраждалих – троє дітей 2011, 2013 та 2014 років народження.



Усіх постраждалих госпіталізували до Стрийської лікарні. Медики кажуть, що діти перебувають у стані легкого ступеня важкості.



Будинок обладнаний твердопаливним опалювальним котлом та ПГ-4. Причина та обставини отруєння встановлюються.



Чадний газ може накопичуватися в приміщеннях з поганою вентиляцією або при несправності димоходу – це найпоширеніші причини. При тривалому перебуванні у таких приміщеннях у людей можуть з'являтися характерні симптоми отруєння чадним газом. Нерідко їх не помічають, адже газ не має специфічного запаху. Отже, при інтоксикації організму чадним газом спостерігаємо: головний біль, підвищену стомлюваність, запаморочення, нудоту.



Що робити, якщо ви запідозрили можливе отруєння чадним газом:

Насамперед необхідно відключити всі опалювальні прилади, крім електричних.



Наступний крок – забезпечити провітрювання приміщення, впустити максимальну кількість свіжого повітря.



Далі слід оцінити стан постраждалого.

Щоб з'ясувати, чи у свідомості людина – ставимо прості запитання: чи чують вас, чи бачать.

Якщо немає свідомості – намагаємось встановити дихання.

Прислухаємось і намагаємося почути вдих-видих, спостерігаємо за екскурсією грудної клітки.

Якщо дихання є – кладемо потерпілого у стійке положення на бік.

Якщо дихання відсутнє, необхідно розпочати негайну серцево-легеневу реанімацію.

При цьому обов'язково слід викликати швидку.



Можна набрати службу екстреної медичної допомоги, і за допомогою функції гучномовця в телефоні пояснити всю ситуацію, надавши першу необхідну допомогу.