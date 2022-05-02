Львівщина: СБУ викрила співробітника митниці на хабарях

Інспектор митного поста "Явора" на Галичині організував корупційний механізм при митному оформленні авто, дохід чиновника за зміну становив 60 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Як встановило слідство, за фіксовану суму коштів зловмисник забезпечував безперешкодний пропуск транспортних засобів через митний кордон.
Оперативники спецслужби задокументували, що протягом зміни митник одержував неправомірної вигоди від 60 тисяч гривень. На своєму посту він пропрацював 1,5 місяця, за цей час задокументовано 15 його чергувань.
Правоохоронці затримали фігуранта відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання чергового хабаря.
В рамках кримінального провадження за частиною 3 статті 368 («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою») Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Перевіряється причетність керівної ланки митного поста до корупційної діяльності.
Викриття зловмисника проводилося спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури за сприяння служби внутрішньої безпеки Галицької митниці.
Як встановило слідство, за фіксовану суму коштів зловмисник забезпечував безперешкодний пропуск транспортних засобів через митний кордон.
Оперативники спецслужби задокументували, що протягом зміни митник одержував неправомірної вигоди від 60 тисяч гривень. На своєму посту він пропрацював 1,5 місяця, за цей час задокументовано 15 його чергувань.
Правоохоронці затримали фігуранта відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання чергового хабаря.
В рамках кримінального провадження за частиною 3 статті 368 («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою») Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Перевіряється причетність керівної ланки митного поста до корупційної діяльності.
Викриття зловмисника проводилося спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури за сприяння служби внутрішньої безпеки Галицької митниці.
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