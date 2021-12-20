Львівщина: під час демонтажу будівлі загинув робітник

Під час виконання демонтажних робіт в занедбаному 3-поверховому будинку, обвалилася частина стіни, смертельно травмувавши чоловіка.
Трагедія трапилася в селі Гончари Львівської області. Тіло загиблого робітника змогли витягти тільки рятувальники.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС регіону.
Подія трапилася у четвер, 8 квітня.
Прибулі на місце співробітники ДСНС розібрали завал і знайшли тіло загиблого. Працювали 13 рятувальників і три одиниці спецтехніки.
Обставини події встановлює поліція.
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