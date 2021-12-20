Львівщина: під час демонтажу будівлі загинув робітник

15:14 09 квітень Київ, Україна

Під час виконання демонтажних робіт в занедбаному 3-поверховому будинку, обвалилася частина стіни, смертельно травмувавши чоловіка.

Трагедія трапилася в селі Гончари Львівської області. Тіло загиблого робітника змогли витягти тільки рятувальники.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС регіону.

"Під час демонтажних робіт на третьому поверсі занедбаної цегляної будівлі впала частина стіни на площі 3 метри квадратних і смертельно травмувала робітника", - йдеться в повідомленні.

Подія трапилася у четвер, 8 квітня.



Прибулі на місце співробітники ДСНС розібрали завал і знайшли тіло загиблого. Працювали 13 рятувальників і три одиниці спецтехніки.



Обставини події встановлює поліція.



