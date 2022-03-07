Львівщина: чоловік загинув під колесами власного авто

Чоловік отримав смертельні травми, намагаючись зупинити свій автомобіль, коли авто почало котитися вниз зі схилу.

Смертельна пригода сталася в неділю, 6 червня, повідомляє пресслужба поліції регіону.

"32-річний житель одного із сіл Яворівського району приїхав на власному автомобілі Volkswagen Touran на водойму, залишив транспортний засіб на вершині кар'єра і спустився до води. Несподівано автомобіль покотився вниз - чоловік побачив це і намагався зупинити транспортний засіб", - йдеться в повідомленні.

Власник авто потрапив під колеса. Він отримав тілесні ушкодження, від яких помер в лікарні.



Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.



Правоохоронці встановлюють обставини події.