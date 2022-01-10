Львівщина: інспектори митниці підозрюють у підробці документів

17:20 10 січень Київ, Україна

На Львівщині митний інспектор підозрюється у зловживанні службовим становищем та підробці документів. За інформацією Державного бюро розслідування, інспектор вказав у митних документах неправдиві відомості про вантаж.

Таким чином, перевізнику вдалося уникнути сплати обов'язкового мита більш ніж на 121 тис. грн.. Факт зафіксовано ще у вересні 2021 року. 5 січня посадовцю пред'явлено звинувачення у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

«Інспектор митного поста «Рава-Руська» пропустив на митну територію України товари широкого вжитку без сплати обов'язкових митних платежів. В автоматизованій системі митного оформлення він зазначив, що вантажу в машині немає. Чиновник завантажив у картку митного оформлення заздалегідь заготовлену фотографію порожнього вантажного відсіку мікроавтобуса», – повідомили у ГБР

Чиновника митниці підозрюють у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 1 ст. 364 год.. 1 ст. 366 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.



Також перевіряють причетність до зазначеного злочину інших працівників митної та прикордонної служб.