Львів: вибухнув автомобіль, загинув водій

15:44 28 липень Київ, Україна

На одній з баз відпочинку Львівської області, в результаті вибуху автомобіля, загинув 41-річний житель міста Львова, правоохоронні органи встановлюють причину та обставини НП.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області.

Надзвичайна подія сталася рано вранці у вівторок. В авто перебував 41-річний чоловік.
"Сьогодні, 28 липня, близько шостої години ранку в поліцію надійшло повідомлення про те, що на одній з баз відпочинку, розташованої в Мостиському районі, стався вибух. В результаті події загинула людина ", - йдеться в повідомленні.
фото: погибший водитель взорванного авто
Так, на місці події правоохоронці виявили пошкоджений в результаті вибуху автомобіль Mitsubishi Pajero, в салоні якого знаходилося тіло чоловіка без ознак життя.