Львів: вибухнув автомобіль, загинув водій

15:44 28 липень Київ, Україна





Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області.



Надзвичайна подія сталася рано вранці у вівторок. В авто перебував 41-річний чоловік. На одній з баз відпочинку Львівської області, в результаті вибуху автомобіля, загинув 41-річний житель міста Львова , правоохоронні органи встановлюють причину та обставини НП.Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області.Надзвичайна подія сталася рано вранці у вівторок. В авто перебував 41-річний чоловік.

"Сьогодні, 28 липня, близько шостої години ранку в поліцію надійшло повідомлення про те, що на одній з баз відпочинку, розташованої в Мостиському районі, стався вибух. В результаті події загинула людина ", - йдеться в повідомленні.

Так, на місці події правоохоронці виявили пошкоджений в результаті вибуху автомобіль Mitsubishi Pajero, в салоні якого знаходилося тіло чоловіка без ознак життя.