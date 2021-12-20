Львів: вибухнув автомобіль, загинув водій

На одній з баз відпочинку Львівської області, в результаті вибуху автомобіля, загинув 41-річний житель міста Львова, правоохоронні органи встановлюють причину та обставини НП.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області.
Надзвичайна подія сталася рано вранці у вівторок. В авто перебував 41-річний чоловік.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області.
Надзвичайна подія сталася рано вранці у вівторок. В авто перебував 41-річний чоловік.
Так, на місці події правоохоронці виявили пошкоджений в результаті вибуху автомобіль Mitsubishi Pajero, в салоні якого знаходилося тіло чоловіка без ознак життя.
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