Львів: біля Генконсульства РФ повісили опудало

18:05 27 листопада Київ, Україна

Громадська організація "Об'єднання добровольців" влаштувала перформанс - повісила опудало "енкаведистів" під будівлею Генконсульства РФ.





Акція відбулася на знак пам'яті про жертв Голодомору Львові в п'ятницю, 27 листопада.

Як розповідають очевидці, всього біля російського дипвідомства зібралося 40 осіб. Причому в ході акції якийсь невідомий чоловік підійшов до присутніх і "провокував їх на конфлікт". Конфлікту не було - невідомого забрали правоохоронні органи.

За словами учасників мітингу, вони зібралися, щоб "нагадати всьому цивілізованому світу, що Голодомор був геноцидом, спрямованим проти українського народу".

В кінці заходу представники "Об'єднання добровольців" прикріпили до стін російського консульства банер "Пам'ятаємо. Помстимося".