Львів: трамвай збив жінку з дитиною

Жінка з маленькою дитиною переходила дорогу на пл. Данила Галицького у Львові і потрапила під трамвай.
На місце події оперативно прибула карета швидкої допомоги і екіпаж патрульної поліції. За попередньою інформацією потерпілу госпіталізували до лікарні, загрози життю і здоров'ю немає. Обставини події з'ясовуються, проводяться слідчі дії.
Загрози життю та здоров'ю жінки, яка травмувалася внаслідок ДТП, немає.
Загрози життю та здоров'ю жінки, яка травмувалася внаслідок ДТП, немає.
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