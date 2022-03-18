Львів: трамвай збив жінку з дитиною

"Водій трамвайного маршруту № 8 (1167/68), прямував відповідно до графіка в трамвайне депо після завершення робочої зміни. У цей час 29-річна жінка з малолітньою дитиною намагалася перейти дорогу. На жаль, пішохід травмувалася, не зорієнтувавшись своєчасно і в ситуації на дорозі", - повідомляє місцеве видання.