Львів: трамвай збив жінку з дитиною

09:01 23 жовтня Київ, Україна

Жінка з маленькою дитиною переходила дорогу на пл. Данила Галицького у Львові і потрапила під трамвай.
"Водій трамвайного маршруту № 8 (1167/68), прямував відповідно до графіка в трамвайне депо після завершення робочої зміни. У цей час 29-річна жінка з малолітньою дитиною намагалася перейти дорогу. На жаль, пішохід травмувалася, не зорієнтувавшись своєчасно і в ситуації на дорозі", - повідомляє місцеве видання.
На місце події оперативно прибула карета швидкої допомоги і екіпаж патрульної поліції. За попередньою інформацією потерпілу госпіталізували до лікарні, загрози життю і здоров'ю немає. Обставини події з'ясовуються, проводяться слідчі дії.

Загрози життю та здоров'ю жінки, яка травмувалася внаслідок ДТП, немає.