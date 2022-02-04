Львів: п'яний водій заснув під час складання на нього адмінматеріалів

18:54 14 травень Київ, Україна

Патрульна поліція Львова зупинила водія, який виявився в стані алкогольного сп'яніння, під час складання адмінпротоколу чоловік просто заснув.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області.

Вчора вдень патрульні отримали виклик про порушення ПДР водієм автомобіля Chevrolet Aveo. Маючи орієнтування, екіпаж зупинив згаданий транспортний засіб. За кермом авто знаходився 59-річний чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння. Виявилося, що він доїхав до місця проживання.





У присутності свідків водій відмовився від огляду на стан сп'яніння. Коли дружина зрозуміла, що вплинути на патрульних не може, почала тиснути на свідків. Їй і це не допомогло. На його захист з дому вийшла дружина таксиста , яка почала просити патрульних пробачити її чоловіку.У присутності свідків водій відмовився від огляду на стан сп'яніння. Коли дружина зрозуміла, що вплинути на патрульних не може, почала тиснути на свідків. Їй і це не допомогло.