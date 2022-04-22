Львів: п'яний коп влаштував потрійну ДТП

22:16 24 листопада Київ, Україна

Співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини, в стані алкогольного сп'яніння скоїв зіткнення з трьома автомобілями і "припаркувався" на дитячому майданчику.



Водій на позашляховику Volkswagen Touareg спочатку вдарив припаркований автомобіль Nissan, потім вдарив автомобіль BMW, який за інерцією вдарив автомобіль Mazda. Ці зіткнення не зупинили порушника, і він в'їхав в дитячий майданчик. Там зніс на своєму шляху дитячу гірку, а зупинився, врізавшись в гойдалку.

"Один з очевидців події ледве встиг забрати дитину", - зазначили правоохоронці.

Як виявилося, за кермом позашляховика перебував 24-річний співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини, який мав ознаки сп'яніння. "Чоловікові запропонували пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Він виявив бажання пройти її в медичній установі. Однак, приїхавши туди - відмовився", - повідомили в патрульній поліції.