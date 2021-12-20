Львів: поліція затримала групу чоловіків, які займалися великими крадіжками будматеріалів

12:05 12 квітень Київ, Україна

Шестеро громадян України 10 квітня були затримані на гарячому, відразу після скоєння ними крадіжки будівельних матеріалів з новобудови на вулиці Пасічній у Львові



Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.



Під час досудового розслідування встановлено, що шість зловмисників, жителі Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької, Івано-Франківської областей та один - з Автономної Республіки Крим у віці від 18 до 42 років винаймали квартиру у Львові. У своєму розпорядженні вони мали два мікроавтобуси, на яких в темний час доби їздили на будівництва, звідки викрадали металеві опори опалубки, які потім перевозили в орендований гараж на зберігання.



Поліціянти затримали зловмисників в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України 10 квітня відразу після скоєння чергової крадіжки - з новобудови на вулиці Пасічній у Львові вони викрали 250 стійок опалубки.



Встановлено причетність затриманих як мінімум до п'яти подібних крадіжок.



Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили викрадені з будівництв стійки, загальна вартість яких становить близько 1,3 мільйона гривень, та інші речові докази їхньої причетності до скоєння злочинів.



Слідчі повідомили про підозру затриманим, двоє з яких раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за грабіж, хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень, погрози вбивством та шахрайство, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.



Досудове розслідування триває, незабаром суд обере затриманим запобіжні заходи.