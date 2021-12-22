Львів: незгодні з продовженням карантину підприємці перекрили рух

Через продовження карантинних обмежень до 19 квітня, підприємці Львова вийшли на вулиці міста з акціями протесту.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Львівській області.
Патрульні організували об'їзд цієї ділянки.
Пізніше в поліції відзначили, що учасники протесту покинули проїжджу частину, рух транспорту було відновлено.
Раніше підприємці вийшли пікетувати мерію. В акції в основному брали участь працівники ринків, які зараз не можуть працювати через карантинні обмеження.
Пізніше в поліції відзначили, що учасники протесту покинули проїжджу частину, рух транспорту було відновлено.
Раніше підприємці вийшли пікетувати мерію. В акції в основному брали участь працівники ринків, які зараз не можуть працювати через карантинні обмеження.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі