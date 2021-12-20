Львів: чоловік під наркотиками хотів зарізати свою 23-річну співмешканку

18:40 16 грудень Київ, Україна

Патрульні Львова , яких серед ночі викликали сусіди через крики в одній із квартир, урятували молоду дівчину. З'ясувалося, що 23-річний чоловік, перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння, хотів убити ножем свою 23-річну співмешканку.

«Сьогодні, близько 1 години ночі патрульні 4 батальйону отримали виклик на вулицю Комарова. За словами заявників, у будинку відбувається конфлікт. Коли поліціянти приїхали на місце події, почули крики про допомогу. Вони вирахували, що вони лунають із квартири на першому поверсі. Жінка просила не вбивати її та благала про порятунок. На вікнах житла були ґрати, двері зачинені. Патрульні з'ясували, що квартиру орендують, та негайно зв'язалися з власником та попросили приїхати на місце. Також туди направили підрозділ рятувальників», – йдеться у повідомленні.

Поліціянти побачили через вікно, що чоловік б’є жінку. Вони дали йому вказівку припинити протиправні дії. Потерпілій вдалося вирватися і відчинити двері та вибігти до патрульних. У жінки на руках були рани, розбито обличчя та інші ушкодження. 23-річна потерпіла розповіла, що вона змогла вибити у її співмешканця ніж, з яким він на неї накинувся. Жінку госпіталізували до медичного закладу. Патрульні затримали 23-річного мешканця цієї квартири. У кімнатах усе було розкидано й у плямах бурого кольору.



Поліціянти виявили два згортки в ізоляційній стрічці та ваги із залишками порошкоподібної речовини. В іншій кімнаті на підлозі лежав пакет із кристалічною речовиною світло-бордового кольору. Чоловік поводився неадекватно і в нього різко змінювався настрій.

Він зізнався, що вживає наркотики. Його госпіталізували до спеціального медичного закладу.