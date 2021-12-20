Львів: чоловік під наркотиками хотів зарізати свою 23-річну співмешканку

Патрульні Львова, яких серед ночі викликали сусіди через крики в одній із квартир, урятували молоду дівчину. З'ясувалося, що 23-річний чоловік, перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння, хотів убити ножем свою 23-річну співмешканку.
Поліціянти побачили через вікно, що чоловік б’є жінку. Вони дали йому вказівку припинити протиправні дії. Потерпілій вдалося вирватися і відчинити двері та вибігти до патрульних. У жінки на руках були рани, розбито обличчя та інші ушкодження. 23-річна потерпіла розповіла, що вона змогла вибити у її співмешканця ніж, з яким він на неї накинувся. Жінку госпіталізували до медичного закладу. Патрульні затримали 23-річного мешканця цієї квартири. У кімнатах усе було розкидано й у плямах бурого кольору.
Поліціянти виявили два згортки в ізоляційній стрічці та ваги із залишками порошкоподібної речовини. В іншій кімнаті на підлозі лежав пакет із кристалічною речовиною світло-бордового кольору. Чоловік поводився неадекватно і в нього різко змінювався настрій.
Поліціянти виявили два згортки в ізоляційній стрічці та ваги із залишками порошкоподібної речовини. В іншій кімнаті на підлозі лежав пакет із кристалічною речовиною світло-бордового кольору. Чоловік поводився неадекватно і в нього різко змінювався настрій.
Він зізнався, що вживає наркотики. Його госпіталізували до спеціального медичного закладу.
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