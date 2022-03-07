Львів: маршрутка врізалася в дерево, 5 людей постраждали

У Львові в ДТП потрапило маршрутне таксі з пасажирами, за попередньою версією водієві транспортного засобу стало погано, через що він з'їхав з дороги і врізався в дерево.
ДТП сталася на вулиці Левандовській. В результаті аварії постраждали п'ятеро людей, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
Постраждалим надали медичну допомогу і госпіталізували.
За інформацією депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, за попередніми даними, водієві маршрутки стало погано під час руху.
Обставини ДТП з'ясовуються.
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