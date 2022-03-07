Львів: маршрутка врізалася в дерево, 5 людей постраждали

16:31 07 червень Київ, Україна

Львові в ДТП потрапило маршрутне таксі з пасажирами, за попередньою версією водієві транспортного засобу стало погано, через що він з'їхав з дороги і врізався в дерево.



ДТП сталася на вулиці Левандовській. В результаті аварії постраждали п'ятеро людей, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.



Постраждалим надали медичну допомогу і госпіталізували.



За інформацією депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, за попередніми даними, водієві маршрутки стало погано під час руху.



Обставини ДТП з'ясовуються.



