Львів: депутат Юрченко в наркотичному сп'янінні влаштував ДТП і напав на водія

11:35 09 липня Київ, Україна

Нардеп Олександр Юрченко потрапив в черговий скандал. Перебуваючи під наркотиками, нардеп влаштував ДТП і напав на водія автомобіля, який він пошкодив.

Аварія сталася о 14:10 у четвер, 8 липня, на площі Міцкевича. Юрченко заднім ходом виїжджав з платного паркування та вдарив автомобіль, який стояв в пробці. Після цього він хотів втекти з місця ДТП, але не зміг через заблоковану дорогу. Водій Volkswagen Jetta почав знімати Юрченка, але той кинувся на нього з кулаками і став виривати телефон.

На місце викликали патрульних. Вони запідозрили, що депутат перебуває під дією наркотиків, і повезли його на огляд. Результат тесту ці підозри підтвердив.



Потерпілий, 25-річний львів'янин Всеволод Боровець розповів, що їх обох доставили на перевірку стану сп'яніння, в крові Юрченка виявили сліди екстазі (MDMA).





Депутат Гео Лерос пізніше опублікував протокол на Юрченка та висновок лабораторії, яка підтвердила наркотичне сп'яніння.

Сам Юрченко інцидент поки не прокоментував.