Львів: депутат Юрченко в наркотичному сп'янінні влаштував ДТП і напав на водія

Нардеп Олександр Юрченко потрапив в черговий скандал. Перебуваючи під наркотиками, нардеп влаштував ДТП і напав на водія автомобіля, який він пошкодив.
Аварія сталася о 14:10 у четвер, 8 липня, на площі Міцкевича. Юрченко заднім ходом виїжджав з платного паркування та вдарив автомобіль, який стояв в пробці. Після цього він хотів втекти з місця ДТП, але не зміг через заблоковану дорогу. Водій Volkswagen Jetta почав знімати Юрченка, але той кинувся на нього з кулаками і став виривати телефон.
На місце викликали патрульних. Вони запідозрили, що депутат перебуває під дією наркотиків, і повезли його на огляд. Результат тесту ці підозри підтвердив.
Потерпілий, 25-річний львів'янин Всеволод Боровець розповів, що їх обох доставили на перевірку стану сп'яніння, в крові Юрченка виявили сліди екстазі (MDMA).
Депутат Гео Лерос пізніше опублікував протокол на Юрченка та висновок лабораторії, яка підтвердила наркотичне сп'яніння.
Сам Юрченко інцидент поки не прокоментував.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі