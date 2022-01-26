Львів: 2-річна дитина випала з вікна 8 поверху

14:07 10 травень Київ, Україна

Співробітники поліції Львова встановлюють обставини загибелі 2-річної дівчинки, яка сьогодні, 10 травня, випала з вікна 8 поверху.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в понеділок, 10 травня.

«Сьогодні, 10 травня, близько 8.30, в поліцію надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка у Львові випала дитина. Як встановили правоохоронці, 2-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху», - йдеться в повідомленні.

На місці працюють співробітники відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції, правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.



У свою чергу депутат Львівської міськради, голова "Варта" Ігор Зінкевич стверджує, що до загибелі дівчинки може бути причетна її мати.