Львів: 2-річна дитина випала з вікна 8 поверху
14:07 10 травень Київ, Україна
Співробітники поліції Львова
встановлюють обставини загибелі 2-річної дівчинки, яка сьогодні, 10 травня, випала з вікна 8 поверху.
Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в понеділок, 10 травня.
«Сьогодні, 10 травня, близько 8.30, в поліцію надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка у Львові випала дитина. Як встановили правоохоронці, 2-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху», - йдеться в повідомленні.
На місці працюють співробітники відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції, правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.
У свою чергу депутат Львівської міськради, голова "Варта" Ігор Зінкевич стверджує, що до загибелі дівчинки може бути причетна її мати.
"У жінки є проблеми з алкоголем і після того, як дитина випала з вікна, мати вийшла з дому в невідомому напрямку. Зараз при розмові з нею і по ситуації в квартирі підтвердження, що вона це зробила, у слідства немає", - повідомив Ігор Зінкевич.
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