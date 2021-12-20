Львів: 11-річна дівчинка затримала грабіжника
20:26 25 березень Київ, Україна
Зловмисник вирвав з рук 11-річної дівчинки мобільний телефон, але юна львів'янка не розгубилася і кинулася наздоганяти чоловіка.
Інцидент стався на вулиці Джорджа Вашингтона біля зупинки громадського транспорту, повідомили в Нацполіції Львівської області.
"Зловмисник штовхнув дитину і вирвав у неї мобільний телефон. Однак дівчинка піднялася і побігла за злочинцем. Разом з небайдужими перехожими людину було затримано та передано працівникам поліції. Як встановили правоохоронці, до пограбування малолітньої причетний 36-річний житель Львова"
, - йдеться в повідомленні.
Підозрюваному інкримінують ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. За це йому загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.
"Співробітники відділу поліції №2 Львівського міського управління поліції запросили дівчинку до себе, подякували за сміливість, показали, як працюють поліціянти, а також вручили м'яку іграшку", - додали в поліції.
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