Львів: 11-річна дівчинка затримала грабіжника

20:26 25 березень Київ, Україна

Зловмисник вирвав з рук 11-річної дівчинки мобільний телефон, але юна львів'янка не розгубилася і кинулася наздоганяти чоловіка.

Інцидент стався на вулиці Джорджа Вашингтона біля зупинки громадського транспорту, повідомили в Нацполіції Львівської області.

"Зловмисник штовхнув дитину і вирвав у неї мобільний телефон. Однак дівчинка піднялася і побігла за злочинцем. Разом з небайдужими перехожими людину було затримано та передано працівникам поліції. Як встановили правоохоронці, до пограбування малолітньої причетний 36-річний житель Львова" , - йдеться в повідомленні.

Підозрюваному інкримінують ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. За це йому загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.