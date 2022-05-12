Луганськ без води та світла

10:47 12 травня Київ, Україна

Адміністрація Луганщини повідомляє, що вся область зараз без води та електрики.



Гайдай наголосив, що уцілілих об'єктів життєзабезпечення на Луганщині майже не залишилося.



Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля. Окремі лінії електропередач ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли.



Працюють лише електрогенератори. Немає й централізованого водопостачання.



Також, за його словами, лише понад 21 тисяча абонентів ще залишаються з газом. Це мешканці п'яти населених пунктів, не в кожному з них є газ усюди.