Луганщина: вибух гранати в житловому будинку

09:31 20 жовтня Київ, Україна

Через необережне поводження з гранатою стався вибух, в результаті якого постраждали батько і син, їх госпіталізували в лікарню з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Про це повідомила прессекретарка ГУНП в Луганській області Тетяна Погукай.

"Повідомлення про госпіталізацію чоловіків надійшло до чергової частини Рубіжанського відділу поліції сьогодні, 19 жовтня, о 20:37 від диспетчера швидкої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Вона додала, що в результаті вибуху постраждали 61-річний власник квартири і його 33-річний син.

"За попередньою інформацією співробітників слідчо-оперативної групи, які працюють на місці події, встановлено, що на кухні в квартирі будинку по вул. Переможців в результаті необережного поводження чоловіків з гранатою стався вибух", - пояснила Погукай.

На місці події проводяться першочергові слідчі дії та встановлюються більш детальні обставини події.