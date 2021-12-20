Луганщина: СБУ виявила велику схованку боєприпасів

Співробітниками СБУ спільно з Національною поліцією України була виявлена і вивезена з Луганщини схованка з боєприпасами.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними спецслужби, ці боєприпаси знаходилися в підземному сховищі, обладнаному в лісі поблизу селища Тернове на Старобільщині.
В іншій схованці, яка була обладнана в колишньому бліндажі в районі селища Гребля Щастинського району, правоохоронці вилучили:
- більше ніж 20 артилерійських снарядів різних калібрів;
- два підривники;
- 3 гранати Ф-1;
- гранату ВОГ-17;
- понад 400 патронів для великокаліберного кулемета КПВТ.
За оперативними даними, виявлені тайники були закладені бойовиками під час збройного опору силам антитерористичної операції в 2014 році.
Тривають невідкладні заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Вилучення засобів ураження проводилося у взаємодії з Національною поліцією і піротехнічним підрозділом Держслужби з надзвичайних ситуацій.
За даними спецслужби, ці боєприпаси знаходилися в підземному сховищі, обладнаному в лісі поблизу селища Тернове на Старобільщині.
В іншій схованці, яка була обладнана в колишньому бліндажі в районі селища Гребля Щастинського району, правоохоронці вилучили:
- більше ніж 20 артилерійських снарядів різних калібрів;
- два підривники;
- 3 гранати Ф-1;
- гранату ВОГ-17;
- понад 400 патронів для великокаліберного кулемета КПВТ.
За оперативними даними, виявлені тайники були закладені бойовиками під час збройного опору силам антитерористичної операції в 2014 році.
Тривають невідкладні заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Вилучення засобів ураження проводилося у взаємодії з Національною поліцією і піротехнічним підрозділом Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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