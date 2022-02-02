Луганщина: п'ятикласник вдарив ножем семикласника

19:15 12 травень Київ, Україна

На території однієї зі шкіл міста Новодружеськ Луганської області сталася різанина, за участю учнів 7 і 5 класу.

Про це в Facebook написала прессекретарка поліції регіону Тетяна Погукай.

"Співробітники слідчо-оперативної групи і ювенальні поліціянти, які прибули на місце події, встановили, що між двома учнями стався конфлікт. 13-річний учень сьомого класу почав бити 12-річного учня п'ятого класу. Молодший дістав кухонний ніж і двічі вдарив кривдника", - йдеться в повідомленні Погукай.

Постраждалого госпіталізували. Його життю нічого не загрожує.

Поліція встановила, що п'ятикласник приніс в школу ніж, щоб зробити рогатку.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). У справі розбираються поліціянти.