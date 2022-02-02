Луганщина: п'ятикласник вдарив ножем семикласника

На території однієї зі шкіл міста Новодружеськ Луганської області сталася різанина, за участю учнів 7 і 5 класу.
Про це в Facebook написала прессекретарка поліції регіону Тетяна Погукай.
Постраждалого госпіталізували. Його життю нічого не загрожує.
Поліція встановила, що п'ятикласник приніс в школу ніж, щоб зробити рогатку.
За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). У справі розбираються поліціянти.
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