Луганщина: пожежна машина підірвалася на вибуховому пристрої

Під час гасіння пожежі біля села Болотене Луганській області пожежний автомобіль підірвався на невідомому пристрої.
Про це повідомляє пресслужба обласного управління лісового та мисливського господарства.
В результаті вибуху постраждали три людини:
В результаті вибуху постраждали три людини:
- водій пожежного автомобіля Дзюбенко В. С., 1985 року народження;
- майстер лісу Станично-Луганського лісництва Кравцова Р. І., 1978 року народження;
- співробітник ДСНС.
Водія та лісника доставили в лікарню в Станиці Луганській.
За інформацією управління, автомобіль ремонту не підлягає.
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