Луганщина: пожежна машина підірвалася на вибуховому пристрої

14:53 09 жовтень Київ, Україна

Під час гасіння пожежі біля села Болотене Луганській області пожежний автомобіль підірвався на невідомому пристрої.
 
Про це повідомляє пресслужба обласного управління лісового та мисливського господарства.

В результаті вибуху постраждали три людини:
  • водій пожежного автомобіля Дзюбенко В. С., 1985 року народження;
  • майстер лісу Станично-Луганського лісництва Кравцова Р. І., 1978 року народження;
  • співробітник ДСНС.
Водія та лісника доставили в лікарню в Станиці Луганській.

За інформацією управління, автомобіль ремонту не підлягає.