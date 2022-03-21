Луганщина: від обстрілу загинуло двоє дітей

Під час обстрілів російськими окупантами на Луганщині зруйновано житлові будинки та постраждали мирні жителі.
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Обстрілами російської армії протягом 19 березня у Рубіжному та Сєверодонецьку пошкоджено або зруйновано близько 30 об'єктів.
І з них – 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків, навчальний заклад у Рубіжному, складські, господарські споруди, об'єкти інфраструктури.
Під час обстрілів у Рубіжному загинули троє людей, з них двоє дітей, постраждали двоє (одна дитина).
Обстрілами російської армії протягом 19 березня у Рубіжному та Сєверодонецьку пошкоджено або зруйновано близько 30 об'єктів.
І з них – 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків, навчальний заклад у Рубіжному, складські, господарські споруди, об'єкти інфраструктури.
Під час обстрілів у Рубіжному загинули троє людей, з них двоє дітей, постраждали двоє (одна дитина).
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