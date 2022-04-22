Луганщина: окупанти обстріляли житлові будинки, багато поранених

09:29 22 квітня Київ, Україна

У Луганській області минулої доби, 21 квітня, снаряди російських військ влучили у сім будинків. Четверо людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Російська армія вчора зробила 11 спроб обстріляти мирне населення області. Під обстрілами опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне та Гірське товариство.



Внаслідок обстрілів частково зруйновано два будинки у Сєвєродонецьку, ще два – у Лисичанську та ще три – в інших громадах.



Окрім чотирьох цивільних, поранення отримали три співробітники групи швидкого реагування обласної поліції. У них уламкові поранення після обстрілу Лисичанська.