Луганщина: на території однієї з військових частин сталася пожежа

На території однієї з військових частин міста Рубіжне сталося загоряння бензобака автомобіля, в результаті чого вогонь перекинувся на спецтехніку, призначену для перевезення нафтопродуктів.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у четвер, 22 квітня.
Зазначено, що пожежа виникла в результаті того, що сталося загоряння бензобака автомобіля. Надалі вогонь перекинувся на чотири бензовози. До ліквідації пожежі було залучено особовий склад та техніку ДСНС України.
Зазначено, що пожежа виникла в результаті того, що сталося загоряння бензобака автомобіля. Надалі вогонь перекинувся на чотири бензовози. До ліквідації пожежі було залучено особовий склад та техніку ДСНС України.
В цей час пожежа ліквідована, причини загоряння встановлюються.
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