Луганщина: на території однієї з військових частин сталася пожежа

18:00 22 квітень Київ, Україна

На території однієї з військових частин міста Рубіжне сталося загоряння бензобака автомобіля, в результаті чого вогонь перекинувся на спецтехніку, призначену для перевезення нафтопродуктів.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у четвер, 22 квітня.



Зазначено, що пожежа виникла в результаті того, що сталося загоряння бензобака автомобіля. Надалі вогонь перекинувся на чотири бензовози. До ліквідації пожежі було залучено особовий склад та техніку ДСНС України.

"В результаті пожежі постраждав військовослужбовець ЗС України, стан здоров'я - задовільний. Його доставили в лікарню в місті Кремінна", - йдеться в повідомленні.

В цей час пожежа ліквідована, причини загоряння встановлюються.