Луганщина: чоловік кинув гранату в поліціянтів, оголошено спецоперацію

10:29 01 квітень Київ, Україна

На Луганщині введена спеціальна поліційна операція «Сирена» для розшуку і затримання небезпечного злочинця, який застосував гранату при спробі перевірити його документи.

На Луганщині чоловік кинув гранату в поліціянтів, оголосили спецоперацію.



Патрульна поліція Луганщини оголосила спеціальну операцію «Сирена» для розшуку і затримання зловмисника, який застосував гранату при спробі перевірити його документи.

Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«Сьогодні вранці в м. Рубіжне наряд патрульної поліції в ході відпрацювання орієнтування в районі гаражного кооперативу біля 7 мікрорайону для перевірки документів зупинив водія мопеда. Водій, побачивши поліціянтів, кинув в їхній бік гранату і зник з місця події», - йдеться в повідомленні.

Особовий склад поліції Луганщини підняли по тривозі, проводяться оперативно-розшукові заходи. На місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки.



Встановлено, що водій - 39-річний місцевий житель, раніше був засуджений за скоєння аналогічного злочину до умовного терміну покарання.



Поліція звертається до громадян з проханням бути обережними, і якщо хтось володіє інформацією про місцеперебування цієї людини, повідомити в поліцію. Ця людина може бути небезпечною.