Луганщина: чоловік кинув гранату в поліціянтів, оголошено спецоперацію

На Луганщині введена спеціальна поліційна операція «Сирена» для розшуку і затримання небезпечного злочинця, який застосував гранату при спробі перевірити його документи.
На Луганщині чоловік кинув гранату в поліціянтів, оголосили спецоперацію.
Патрульна поліція Луганщини оголосила спеціальну операцію «Сирена» для розшуку і затримання зловмисника, який застосував гранату при спробі перевірити його документи.
Патрульна поліція Луганщини оголосила спеціальну операцію «Сирена» для розшуку і затримання зловмисника, який застосував гранату при спробі перевірити його документи.
Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.
Особовий склад поліції Луганщини підняли по тривозі, проводяться оперативно-розшукові заходи. На місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки.
Встановлено, що водій - 39-річний місцевий житель, раніше був засуджений за скоєння аналогічного злочину до умовного терміну покарання.
Поліція звертається до громадян з проханням бути обережними, і якщо хтось володіє інформацією про місцеперебування цієї людини, повідомити в поліцію. Ця людина може бути небезпечною.
Встановлено, що водій - 39-річний місцевий житель, раніше був засуджений за скоєння аналогічного злочину до умовного терміну покарання.
Поліція звертається до громадян з проханням бути обережними, і якщо хтось володіє інформацією про місцеперебування цієї людини, повідомити в поліцію. Ця людина може бути небезпечною.
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