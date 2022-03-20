Луганщина: авіаударами ЗС РФ пошкоджено 19 багатоповерхівок

10:30 19 березня Київ, Україна

Російські окупанти знову завдають потужних ударів по мирним містам та селам Луганщини.

Під обстрілами протягом доби були Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Кремінна, Привілей, Золоте.



Пошкоджено 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров'я, об'єкти критичної інфраструктури, складські та господарські споруди.



Рятувальники ДСНС Луганської області разом із органами влади, міжнародними організаціями та волонтерами продовжують розвозити людям гуманітарну допомогу. Зокрема, медикаменти, їжу, питну воду вже було доставлено до дитячої лікарні. Також гумнабори отримали і люди, що перебувають у підвалах.