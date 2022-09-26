"Луцький терорист" отримав 13 років в'язниці

11:53 26 вересня Київ, Україна

Луцький суд призначив 13 років ув'язнення Максиму Кривошу, який у липні 2020 року захопив у заручники 13 пасажирів автобуса. Зловмисник вимагав, щоби деякі українські чиновники визнали себе «терористами в законі».

Суд розглядав справу майже два роки. За цей час провели також судово-психіатричну експертизу, яка засвідчила, що Кривош осудний.



Оголошення вироку відбулося у Луцькому міськрайонному суді у понеділок, 26 вересня. Суд призначив чоловікові 13 років ув'язнення з конфіскацією майна.



На цей час вирок не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді. Однак раніше Максим Кривош наголошував, що відмовляється від апеляції, оскільки йому не потрібні поблажки системи.



Крім того, Максиму Кривошу вдалося взяти на судове засідання мило. Під час оголошення вироку він кинув мило в зал суду і крикнув: «Помийте ваше життя цим тюремним милом».



Чоловікові інкримінували порушення одразу семи статей Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 147 (захоплення та утримання заручників з метою спонукання посадових осіб органів державної влади до вчинення певних дій);

ч.1 ст. 259 (завідомо хибне повідомлення про вибух, що готується);

ч.1 ст. 258 (вчинення терористичного акту);

ч.1 ст. 280 (примус працівника автомобільного транспорту до невиконання службових обов'язків шляхом загрози вбивством);

ч.1, 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими пристроями);

ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом);

ст. 348 (замах на вбивство працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо, вранці 21 липня 2020 року Максим Кривош взяв у заручники 13 пасажирів рейсового автобуса "Краснилівка-Берестечко", змусив водія виїхати на центральну площу Луцька та поставив ультиматум: вимагав, щоб чиновники визнали себе "терористами у законі". Заручників він утримував 12 годин. Зрештою його затримали силовики.



Згодом чоловік проходив обстеження в психіатричній лікарні, але його визнали осудним. Загалом справу розглядали протягом майже двох років.