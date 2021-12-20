Луцький терорист: Аваков розповів, як просуваються переговори

19:02 21 липень Київ, Україна





Про це під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Арсен Весь день співробітники правоохоронних органів намагаються домовитися з терористом, який захопив автобус із заручниками, у чоловіка є мобільний телефон і з ним постійне ведеться спілкування.Про це під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков , пише прес-служба МВС у вівторок, 21 липня.

«У нас є контакт з людиною, який захопив людей. Ми з ним розмовляємо, переговори йдуть », - сказав Аваков.

Він також повідомив, що, зі слів Кривоша, заручники знаходяться «в нормальному стані». Аваков сподівається, що ситуацію вдасться вирішити найближчим часом «так чи і інакше».

«Ми розмовляли з родичами, дружиною і друзями. Ми випробуємо всі методи для того, щоб питання мирно вирішилася », - додав глава МВС.

Аваков також попросив усіх, хто стежить за ситуацією в Луцьку, бути акуратними в коментарях на адресу терориста.

«Це створює напругу. Є розуміння, у нього в руках смартфон, він може бачити і чути все коментарі », - зазначив міністр.