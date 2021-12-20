Луцький терорист: Аваков розповів, як просуваються переговори

Весь день співробітники правоохоронних органів намагаються домовитися з терористом, який захопив автобус із заручниками, у чоловіка є мобільний телефон і з ним постійне ведеться спілкування.
Про це під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пише прес-служба МВС у вівторок, 21 липня.
Про це під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пише прес-служба МВС у вівторок, 21 липня.
Він також повідомив, що, зі слів Кривоша, заручники знаходяться «в нормальному стані». Аваков сподівається, що ситуацію вдасться вирішити найближчим часом «так чи і інакше».
Аваков також попросив усіх, хто стежить за ситуацією в Луцьку, бути акуратними в коментарях на адресу терориста.
Нагадаємо, сьогодні в Луцьку терорист захопив автобус «Берестечко - Красилівка» і взяв пасажирів в заручники. За інформацією ЗМІ, він прикував людей наручниками до крісел маршрутки.
За даними СБУ, в салоні автобуса приблизно десять заручників, даних про постраждалих немає. З загарбником ведуть переговори, центр Луцька перекритий. На місце надзвичайної події прибув глава МВС Арсен Аваков.
За даними СБУ, в салоні автобуса приблизно десять заручників, даних про постраждалих немає. З загарбником ведуть переговори, центр Луцька перекритий. На місце надзвичайної події прибув глава МВС Арсен Аваков.
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