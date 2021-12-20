Луцький терорист: Аваков розповів, як просуваються переговори

19:02 21 липень Київ, Україна

Весь день співробітники правоохоронних органів намагаються домовитися з терористом, який захопив автобус із заручниками, у чоловіка є мобільний телефон і з ним постійне ведеться спілкування.

Про це під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пише прес-служба МВС у вівторок, 21 липня.
«У нас є контакт з людиною, який захопив людей. Ми з ним розмовляємо, переговори йдуть », - сказав Аваков.
Він також повідомив, що, зі слів Кривоша, заручники знаходяться «в нормальному стані». Аваков сподівається, що ситуацію вдасться вирішити найближчим часом «так чи і інакше».
«Ми розмовляли з родичами, дружиною і друзями. Ми випробуємо всі методи для того, щоб питання мирно вирішилася », - додав глава МВС.
Аваков також попросив усіх, хто стежить за ситуацією в Луцьку, бути акуратними в коментарях на адресу терориста.
«Це створює напругу. Є розуміння, у нього в руках смартфон, він може бачити і чути все коментарі », - зазначив міністр.
Нагадаємо, сьогодні в Луцьку терорист захопив автобус «Берестечко - Красилівка» і взяв пасажирів в заручники. За інформацією ЗМІ, він прикував людей наручниками до крісел маршрутки.

За даними СБУ, в салоні автобуса приблизно десять заручників, даних про постраждалих немає. З загарбником ведуть переговори, центр Луцька перекритий. На місце надзвичайної події прибув глава МВС Арсен Аваков.