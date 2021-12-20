Луцьк: терорист захопив автобус із заручниками

13:52 21 липень Київ, Україна

Озброєний злочинець захопив автобус з людьми. До Луцька вилетів Арсен Аваков , на місці працюють всі правоохоронні служби. Відомо, що злочинець висунув свої умови, в даний момент з ним ведуться телефонні переговори.

Крім цього, за повідомленнями ЗМІ, на місці були чутні постріли.

«Штори автобуса закриті, одне з вікон розбите. Злочинцем було скоєно два постріли в бік правоохоронців, після чого зловмисник викинув з автобуса гранату, яка, на щастя, не здетонувала », - йдеться в повідомленні департаменту карного розшуку Нацполіціі

Що відомо про терориста

Справжнє ім'я чоловіка, який захопив заручників, Кривошей Максим Степанович.



За даними агентства Волинські новини, він має судимість і примусово лікувався в психіатричній лікарні. Максим Кривошей прописаний офіційно в Дубно Рівненської області. У місцях позбавлення волі відсидів кілька термінів, тоді ж він і написав свою книгу Філософія злочинця. Після виходу з в'язниці перебував в поле зору поліції.

Називає терорист себе Максим Поганий, є автором книги "Філософія злочинця", випущеної в 2014 році. Тираж книги 400 примірників, 560 сторінок, видавництво невідомо. Схоже, книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Поганого.

Ось типовий уривок з цієї книги: "Мене 15 років виправляють, але я не виправився, а скоріше навпаки - я ще більше став тим, ким я є. Чому? Тому, що я справляюся з самим собою і тому не виправляюся іншими. Тому, що я не продаю себе страхом. Мене можна вбити, але це не виправить. Я - це завжди Я, бо - Я можу. Я можу, тому що є лише одне, чого я не можу - же не бути Злочинцем. Я можу, тому що вирішую все сам і живу по-своєму. Я можу, тому що я Один. І я не боюся. Злочинець - це глибина і не може не бути їм той, у кого вона є ".



Перед захопленням заручників чоловік виклав вимоги в соцмережі, які, правда, складно розшифрувати. Чоловік вимагає, щоб високопоставлені чиновники і глави церков записали відеозвернення з текстом "Я - терорист в законі", а президент Зеленський повинен порекомендувати подивитися фільм "Земляни". Тримаю відбувається під особистим контролем ", - заявив Зеленський.

А в Луцьк вже виїхав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За фактом захоплення заручників вже відкрили кримінальну справу.