Луцьк: терорист захопив автобус із заручниками

Озброєний злочинець захопив автобус з людьми. До Луцька вилетів Арсен Аваков, на місці працюють всі правоохоронні служби. Відомо, що злочинець висунув свої умови, в даний момент з ним ведуться телефонні переговори.
Крім цього, за повідомленнями ЗМІ, на місці були чутні постріли.
Що відомо про терориста
Справжнє ім'я чоловіка, який захопив заручників, Кривошей Максим Степанович.
За даними агентства Волинські новини, він має судимість і примусово лікувався в психіатричній лікарні. Максим Кривошей прописаний офіційно в Дубно Рівненської області. У місцях позбавлення волі відсидів кілька термінів, тоді ж він і написав свою книгу Філософія злочинця. Після виходу з в'язниці перебував в поле зору поліції.
За даними агентства Волинські новини, він має судимість і примусово лікувався в психіатричній лікарні. Максим Кривошей прописаний офіційно в Дубно Рівненської області. У місцях позбавлення волі відсидів кілька термінів, тоді ж він і написав свою книгу Філософія злочинця. Після виходу з в'язниці перебував в поле зору поліції.
Називає терорист себе Максим Поганий, є автором книги "Філософія злочинця", випущеної в 2014 році. Тираж книги 400 примірників, 560 сторінок, видавництво невідомо. Схоже, книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Поганого.
Ось типовий уривок з цієї книги: "Мене 15 років виправляють, але я не виправився, а скоріше навпаки - я ще більше став тим, ким я є. Чому? Тому, що я справляюся з самим собою і тому не виправляюся іншими. Тому, що я не продаю себе страхом. Мене можна вбити, але це не виправить. Я - це завжди Я, бо - Я можу. Я можу, тому що є лише одне, чого я не можу - же не бути Злочинцем. Я можу, тому що вирішую все сам і живу по-своєму. Я можу, тому що я Один. І я не боюся. Злочинець - це глибина і не може не бути їм той, у кого вона є ".
Перед захопленням заручників чоловік виклав вимоги в соцмережі, які, правда, складно розшифрувати. Чоловік вимагає, щоб високопоставлені чиновники і глави церков записали відеозвернення з текстом "Я - терорист в законі", а президент Зеленський повинен порекомендувати подивитися фільм "Земляни". Тримаю відбувається під особистим контролем ", - заявив Зеленський.
Перед захопленням заручників чоловік виклав вимоги в соцмережі, які, правда, складно розшифрувати. Чоловік вимагає, щоб високопоставлені чиновники і глави церков записали відеозвернення з текстом "Я - терорист в законі", а президент Зеленський повинен порекомендувати подивитися фільм "Земляни". Тримаю відбувається під особистим контролем ", - заявив Зеленський.
А в Луцьк вже виїхав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За фактом захоплення заручників вже відкрили кримінальну справу.
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