Луцьк: обстріл нафтобази, пожежа локалізована

12:24 28 березня Київ, Україна

На нафтобазі в Луцьку гасять пожежу після обстрілу російськими окупантами.

Про це 28 березня у Telegram повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.



Як уточнили у ДСНС, супротивник здійснив обстріл Луцька напередодні о 22.00. Внаслідок цього виникла пожежа на одному з підприємств для зберігання пального.



"Рятувальниками на гасіння подано водяні та пінні стволи, проведено пінну атаку", – йдеться у повідомленні.



О 8.12 пожежу вдалося локалізувати.



Наразі триває ліквідація спалаху.



Нагадаємо, нафтобази у Львові та Рівненській області, за якими російські окупанти завдали ракетних ударів 26 березня, повністю знищені.



