Луцьк: обстріл нафтобази, пожежа локалізована

На нафтобазі в Луцьку гасять пожежу після обстрілу російськими окупантами.
Про це 28 березня у Telegram повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Як уточнили у ДСНС, супротивник здійснив обстріл Луцька напередодні о 22.00. Внаслідок цього виникла пожежа на одному з підприємств для зберігання пального.
"Рятувальниками на гасіння подано водяні та пінні стволи, проведено пінну атаку", – йдеться у повідомленні.
О 8.12 пожежу вдалося локалізувати.
Наразі триває ліквідація спалаху.
Нагадаємо, нафтобази у Львові та Рівненській області, за якими російські окупанти завдали ракетних ударів 26 березня, повністю знищені.
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