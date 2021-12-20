Луцьк: чоловік загинув від вибуху гранати у власній квартирі

В одній з багатоповерхівок спального району Луцька в руках чоловіка вибухнула граната, чоловік загинув миттєво. Люди, що проживають разом з ним, не постраждали.
Про це повідомляє прессекретарка Нацполіції Волині Ольга Бузулук.
Вибухом в квартирі повибивало шибки. Чоловік, в руках якого був вибуховий пристрій, загинув. Разом з ним в квартирі знаходилася його співмешканка і батько - вони не травмувалися.
Загиблому було 42 роки.
Попередньо встановлено, що вибух викликаний гранатою Ф-1.
Станом на 12:30 за даним фактом внесено відомості в ЄРДР за статтею 115 з позначкою "нещасний випадок" і за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" КК.
Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що загиблий був учасником АТО. У поліції цю інформацію не підтвердили і не спростували.
Загиблому було 42 роки.
Попередньо встановлено, що вибух викликаний гранатою Ф-1.
Станом на 12:30 за даним фактом внесено відомості в ЄРДР за статтею 115 з позначкою "нещасний випадок" і за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" КК.
Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що загиблий був учасником АТО. У поліції цю інформацію не підтвердили і не спростували.
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