Луцьк: чоловік загинув від вибуху гранати у власній квартирі

06:28 15 березень Київ, Україна

В одній з багатоповерхівок спального району Луцька в руках чоловіка вибухнула граната, чоловік загинув миттєво. Люди, що проживають разом з ним, не постраждали.

Про це повідомляє прессекретарка Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

Вибухом в квартирі повибивало шибки. Чоловік, в руках якого був вибуховий пристрій, загинув. Разом з ним в квартирі знаходилася його співмешканка і батько - вони не травмувалися.



Загиблому було 42 роки.



Попередньо встановлено, що вибух викликаний гранатою Ф-1.



Станом на 12:30 за даним фактом внесено відомості в ЄРДР за статтею 115 з позначкою "нещасний випадок" і за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" КК.



Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що загиблий був учасником АТО. У поліції цю інформацію не підтвердили і не спростували.