Луцьк: маршрутне таксі потрапило в ДТП, 7 осіб постраждали

17:09 25 березень Київ, Україна

На вулиці Ківерцівської в Луцьку сталася ДТП за участю маршрутного таксі і вантажівки з причепом, постраждали семеро людей.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

«Автопригода сталася сьогодні о 12:30 по вулиці Ківерцівської в Луцьку. Зіткнулися маршрутне таксі Богдан і вантажівка ЗІЛ з причепом. В цей час за допомогою до медиків звернулися 6 пасажирів і водій маршрутного таксі», - йдеться в повідомленні.

Відомості зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.



Вирішується питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).



Поліціянти з'ясовують всі обставини ДТП. Проводиться перевірка. На місці працює слідчо-оперативна група поліції.