Луцьк: автомобіль влетів у дерево - троє загиблих, включаючи дитину

Три смерті і дев'ять госпіталізацій, так закінчилася вчорашня ДТП під Луцьком. Подробиці аварії з'ясовуються.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Трагедія сталася в селі Печихвости Луцького району Волинської області
За інформацією рятувальників, водій автомобіля не впорався з керуванням і врізався в дерево.
В результаті аварії загинули три людини, серед них чотирирічна дитина. Ще дев'ять осіб постраждало, з них шестеро дітей (2011-2019 р.н.), які з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікарню.
За інформацією рятувальників, водій автомобіля не впорався з керуванням і врізався в дерево.
В результаті аварії загинули три людини, серед них чотирирічна дитина. Ще дев'ять осіб постраждало, з них шестеро дітей (2011-2019 р.н.), які з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікарню.
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