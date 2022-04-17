Луцьк: автомобіль влетів у дерево - троє загиблих, включаючи дитину

08:14 19 липня Київ, Україна

Три смерті і дев'ять госпіталізацій, так закінчилася вчорашня ДТП під Луцьком. Подробиці аварії з'ясовуються.



Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Трагедія сталася в селі Печихвости Луцького району Волинської області



За інформацією рятувальників, водій автомобіля не впорався з керуванням і врізався в дерево.



В результаті аварії загинули три людини, серед них чотирирічна дитина. Ще дев'ять осіб постраждало, з них шестеро дітей (2011-2019 р.н.), які з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікарню.





