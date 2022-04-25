Луцьк: «антимасочник» вчинив бійку з поліціянтом

14:34 26 листопада Київ, Україна

В одному з супермаркетів Луцька відвідувач влаштував скандал і бійку з представниками правоохоронних органів через прохання надіти захисну маску.



Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волинської області в Facebook-акаунті у четвер, 26 листопада.



Вчора, близько 14:00 патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Конякіна відбувається конфлікт між заявником і співробітниками магазину. Заявник знаходився в супермаркеті без засобів індивідуального захисту, через що йому відмовили в обслуговуванні.



Правоохоронці повідомили чоловікові про те, що він порушує встановлені карантином норми, але той не став слухати.



"Більш того - пручався патрульним, тріпав формений одяг, зірвав шеврон, права і боді-камеру. В результаті зіткнень один з патрульних звернувся до медичного закладу", - розповіли правоохоронці.



Також стало відомо, що чоловік приїхав в магазин на автомобілі Mercedes-Benz S 350 і припаркувався на місці для водіїв з інвалідністю.



"Оскільки в діях особи були виявлені і ознаки кримінального злочину за ст.342 (опір працівникові правоохоронного органу) КК України, патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції", - йдеться в повідомленні.



На 35-річного чоловіка склали адміністративні матеріали за ч.2 ст.44-3 (перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту) і по ч.5 ст.122 (зупинка або стоянка транспортних засобів на місцях для водіїв з інвалідністю) КпАП.