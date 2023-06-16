Хибні "медичні перевірки": агресор готується до нової хвилі вивезення дітей

09:15 24 травня Київ, Україна

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни планують організацію нових так званих "медичних перевірок" дітей.



Центр національного спротиву повідомляє про це.

"Окупанти задумали провести нові "медичні огляди" для дітей на тимчасово окупованій території Луганської області з метою підготувати їх до подальшої евакуації до російської федерації", - наголошується в повідомленні Центру національного спротиву.



Представники Центру пояснюють, що так звані "медичні перевірки" на тимчасово окупованих територіях не є реальними, і це використовується російськими силами як привід для евакуації дітей до росії.

"Фактично, жодних медичних перевірок не проводиться, але дітям ставлять хибні діагнози і використовують це як привід для їхнього відправлення "на лікування" до медичних установ російської федерації", - наголошується в повідомленні центру.



Центр також додає, що російський уряд виділив понад 1,4 млн рублів на проведення "профілактичних медичних перевірок" у 2023 році.