Хибні "медичні перевірки": агресор готується до нової хвилі вивезення дітей

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни планують організацію нових так званих "медичних перевірок" дітей.
Центр національного спротиву повідомляє про це.
Центр національного спротиву повідомляє про це.
Представники Центру пояснюють, що так звані "медичні перевірки" на тимчасово окупованих територіях не є реальними, і це використовується російськими силами як привід для евакуації дітей до росії.
Центр також додає, що російський уряд виділив понад 1,4 млн рублів на проведення "профілактичних медичних перевірок" у 2023 році.
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