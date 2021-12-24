Лобове зіткнення мотоцикла і авто на Львівщині

Лобове зіткнення мотоцикла і легкового автомобіля відбулося у Львівській області. В ніч з 15 на 16 серпня в селі Опака двоє підлітків на мотоциклі зіткнулися з Фордом. Про це повідомив департамент громадянкою захисту Львівської облдержадміністрацію.

Мотоцикл марки Spark 150, яким керував юнак, лоб в лоб зіткнувся з автомобілем Ford Focus.

В результаті події юний водій отримав перелом лівої нижньої кінцівки, відкриту черепно-мозкову травму. У 15-річної пасажирки двоколісного транспортного засобу - струс головного мозку, травма грудної клітки, відкритий перелом стегнової кістки зі зміщенням, відкритий перелом кісток лівого передпліччя зі зміщенням, рана кисті, травматичний шок першого ступеня.

Підлітків госпіталізували в лікарню. Встановлюються обставини ДТП.