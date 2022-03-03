Зливи затопили приватний сектор Дніпра

07:46 04 червень Київ, Україна

Зливові дощі протягом кількох днів і засмічення в руслі річки Гнилокиш стали причиною підтоплення понад 90 будинків в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах міста Дніпро. На деяких ділянках вода піднялася до 30-35 см.

Про це повідомляє ДСНС в п'ятницю, 4 червня.



Зазначено, що сталося підтоплення 90 приватних житлових будинків та 151 домогосподарства. Жертв і постраждалих немає.



Підрозділи ДСНС відкачали понад 42 тис. кубометрів води. Розпиляно і прибрано сім дерев, вивільнено два автомобілі.



Станом на 7 ранку 4 червня роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Опади припинилися, рівень води поступово зменшується.



А в Донецькій області через інтенсивні дощі в селі Кліщіївка Бахмутського району відбулося підняття рівня води в місцевому ставку. Виникла загроза руйнування дамби і підтоплення населеного пункту.



Підрозділи ДСНС провели роботу з укріплення дамби 250 мішками з піском. З боку відомства залучалося 25 осіб і чотири одиниці техніки.



"Станом на 7.00 4 червня рівень води в ставку знизився, загрози підтоплення немає", - сказано в повідомленні.