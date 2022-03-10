Злива і шквальний вітер стали причиною знеструмлення 47 населених пунктів

09:36 11 червень Київ, Україна

Рясні дощі та штормові вітри продовжують руйнувати покрівлю, дороги, набережні і залишати без електропостачання сотні українських сімей.

Про це повідомляє ДСНС в п'ятницю, 11 червня.



В результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені населені пункти в шести областях, а саме: Житомирська - 18, Сумська - сім, Вінницька - шість, Запорізька - шість, Київська - шість і Луганська - чотири.



Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.