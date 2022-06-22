Лисичанськ під ворожим обстрілом з артилерії, танків, авіації - глава ОВА

10:15 22 червня Київ, Україна

Щонайменше трьох мирних жителів поранено внаслідок масивного обстрілу Лисичанська окупантами, травмовано кілька поліціянтів.

Про це повідомив голова ОВА Луганської області Сергій Гайдай.



Місто обстрілюють із артилерії, танків, авіації.



Ракетні удари витримали будинки поліції, прокуратури, СБУ.



У Сєвєродонецьку продовжуються вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селах Синецький і Павлоград, вже зруйнованих мостах і двічі по Азоту. Пошкоджено територію очисних споруд та одну з прохідних хімічного об'єднання.



Росіяни увійшли до Тошківки, що дозволило їм посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору.



Гайдай пише, що нашим бійцям непросто тримати оборону й у районі Гірського. Росіяни намагаються блокувати наші підрозділи поблизу Боровського та Воронового.



У Гірському за минулу добу зруйновано дев'ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12.