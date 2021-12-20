Ліквідовано діяльність ОЗУ на чолі з чемпіоном світу з кікбоксингу

08:38 31 березень Київ, Україна

Співробітники Нацполіції провели масштабну спецоперацію по затриманню злочинного угруповання, яке тероризувало жителів Західної України.



Всі четверо затриманих - жителі Львівщини, професійні спортсмени з боксу і боротьби, глава банди виявився чемпіоном світу з кікбоксингу. Вони нападали і грабували людей, які займалися валютними операціями, а гроші витрачали на елітні курорти і дорогі автомобілі.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

"Перш ніж піти на злочин, фігуранти стежили за своїми жертвами, вивчали їхній шлях і місця перебування. Відібрані у людей гроші вони витрачали на придбання дорогих автомобілів і відпочинок на елітних курортах", - розповів начальник Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Василь Джиджора.

Організатор банди - 45-річний чемпіон світу з кікбоксингу, житель Львова. Він є підсудним у іншій справі - щодо розбійного нападу, скоєного в 2015 році. У той самий час він продовжував злочинну діяльність - організував банду, яка нападала і грабувала валютників. Всі її учасники - професійні спортсмени з боксу і боротьби.

Зокрема, як розповіли правоохоронці, в кінці 2020 року ці фірми напали на подружжя в селищі Борки на Тернопільщині та відібрали близько 256 тисяч грн. У січні 2021 банда привласнила 140 тисяч євро, які належали жителю Чернівців.



Підозрюваних документували кілька місяців. Було проведено 21 обшук на території Львівської, Чернівецької та Київської областей. Під час обшуків у банди вилучили елітні автомобілі, балаклави і біти, якими вони користувалися під час нападів, а також іноземну і українську валюту.



Кількох підозрюваних затримали в аеропорту "Бориспіль", коли вони повернулися з відпочинку з Домінікани. Інших учасників знайшли на території Львівської області. Чотирьом учасникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 186 (грабіж) і ч. 4 ст. 187 (розбій) КК. Трьом особам вже обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Доля ще одного розглядається в суді.