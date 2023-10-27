Ліквідовано агентурну групу ФСБ: шпигунство за ЗСУ у Донецькій області

11:25 24 жовтня Київ, Україна

Спецоперація контррозвідки Служби безпеки України призвела до нейтралізації ще однієї агентурної групи ФСБ на території Донецької області. Ці зловмисники шпигували за місцем розташування та пересування підрозділів Збройних сил України, які беруть участь у запеклих боях на Авдіївському напрямку.



Двоє жителів Покровського району становили частину російської агентури, діючи окремо один від одного, але під керуванням загального "зв'язкового" з тимчасово окупованих територій. Їхнім завданням було виявлення вогневих позицій української артилерії та маршрутів руху важкої бронетехніки Сил оборони, зокрема танки Abrams.

Крім цього, агенти надавали окупантам інформацію про місцезнаходження українських блокпостів та укріплень поблизу лінії фронту. За кожне виконання завдання співробітники ФСБ обіцяли виплачувати "гонорар" на банківські картки співучасників.



Російська сторона використала цю розвідувальну інформацію для планування своїх військових операцій, зокрема спрямовані удари безпілотниками та ракетно-артилерійські атаки на українські збройні сили.



Співробітники Служби безпеки викрили діяльність російських агентів та затримали їх у власних квартирах. В обох було вилучено мобільні телефони з доказами їхньої взаємодії з ФСБ та надання "звітів" про виконання завдань.

За даними слідства, ці агенти були дистанційно завербовані російськими спецслужбами у червні поточного року. Для збору розвідданих вони охоплювали територію Покровського району, приховано фотографували об'єкти та пересування українських військових підрозділів. Отриману інформацію вони передавали на тимчасово окуповані території Донецької області через месенджери у вигляді фотографій українських об'єктів та їхніх позначок на електронних картках із текстовими описами.