Ліквідовано ексначальника управління Народної міліції "ЛНР"

18:19 08 листопада Київ, Україна

В окупованому Луганську було ліквідовано військового злочинця Михайла Філіпоненка. Філіпоненко причетний до організації тортур на окупованих територіях Луганщини.
 
Це спільна операція ГУР МО та представників місцевого руху опору. Його автомобіль висадили в повітря о 08:40, він загинув на місці.
"Військовий злочинець Філіпоненко, який раніше обіймав посаду так званого міністра внутрішніх справ терористичного утворення "ЛНР", проживав за адресою м. Луганськ, вулиця Парашутна, 48. Він був "депутатом" так званої "Верховної ради ЛНР" від російської партії ЛДПР. Спеціальну операцію з ліквідації ката Філіпоненка реалізували спільно із представниками руху опору", - повідомили у ГУР.
У ГУР повідомляють, що терорист був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей.

Головне управління розвідки попередило, що всі адреси проживання зрадників та місць їхньої служби терористичній росії на тимчасово окупованих територіях України – відомі.