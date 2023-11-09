Ліквідовано ексначальника управління Народної міліції "ЛНР"

"Військовий злочинець Філіпоненко, який раніше обіймав посаду так званого міністра внутрішніх справ терористичного утворення "ЛНР", проживав за адресою м. Луганськ, вулиця Парашутна, 48. Він був "депутатом" так званої "Верховної ради ЛНР" від російської партії ЛДПР. Спеціальну операцію з ліквідації ката Філіпоненка реалізували спільно із представниками руху опору", - повідомили у ГУР.