Ліквідовано ексначальника управління Народної міліції "ЛНР"

В окупованому Луганську було ліквідовано військового злочинця Михайла Філіпоненка. Філіпоненко причетний до організації тортур на окупованих територіях Луганщини.
Це спільна операція ГУР МО та представників місцевого руху опору. Його автомобіль висадили в повітря о 08:40, він загинув на місці.
У ГУР повідомляють, що терорист був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей.
Головне управління розвідки попередило, що всі адреси проживання зрадників та місць їхньої служби терористичній росії на тимчасово окупованих територіях України – відомі.
Головне управління розвідки попередило, що всі адреси проживання зрадників та місць їхньої служби терористичній росії на тимчасово окупованих територіях України – відомі.
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