Лідера українських антивакцинаторів, підозрюваного у захопленні влади, визнали осудним

16:19 27 січень Київ, Україна





Наприкінці грудня Стахіва було випущено зі Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні, де проходив 30-денну експертизу, яку призначив суд. Львів'янина Остапа Стахіва, підозрюваного у захопленні влади, визнали осудним , повідомили у прокуратурі Львівщини.Наприкінці грудня Стахіва було випущено зі Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні, де проходив 30-денну експертизу, яку призначив суд.

“До прокуратури надійшов висновок судово-медичної психіатричної експертизи Остапа Стахіва. Відповідно до неї він здоровий. Це означає, що якщо його вина буде доведена у суді, він відбуватиме покарання. Обвинувальний акт надсилатиметься до суду у лютому-березні”, – розповіли у відомстві.

Стахіва разом із ще одним чоловіком підозрюють у захопленні влади. Правоохоронці переконують, що обоє мали намір створити на території України власні територіальні громади з міліцією та економікою. Чоловікові загрожує позбавлення волі строком від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без нього.



35-річний Стахов став широко відомим українцям на початку пандемії коронавірусу, коли в соцмережах став заявляти, наприклад, що ковіда не існує. Також чоловік влаштовував провокації у лікарнях та організував велику акцію антивакцинаторів у листопаді минулого року у Києві.



Стахов неодноразово балотувався до Верховної Ради, зокрема від ВО "Свобода" та як самовисуванець.



Навіть після вручення підозри Стахов продовжує знімати та розповсюджувати відео з антивакцинаторськими закликами.