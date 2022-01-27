Лідера українських антивакцинаторів, підозрюваного у захопленні влади, визнали осудним

Львів'янина Остапа Стахіва, підозрюваного у захопленні влади, визнали осудним, повідомили у прокуратурі Львівщини.
Наприкінці грудня Стахіва було випущено зі Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні, де проходив 30-денну експертизу, яку призначив суд.
Наприкінці грудня Стахіва було випущено зі Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні, де проходив 30-денну експертизу, яку призначив суд.
Стахіва разом із ще одним чоловіком підозрюють у захопленні влади. Правоохоронці переконують, що обоє мали намір створити на території України власні територіальні громади з міліцією та економікою. Чоловікові загрожує позбавлення волі строком від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без нього.
35-річний Стахов став широко відомим українцям на початку пандемії коронавірусу, коли в соцмережах став заявляти, наприклад, що ковіда не існує. Також чоловік влаштовував провокації у лікарнях та організував велику акцію антивакцинаторів у листопаді минулого року у Києві.
Стахов неодноразово балотувався до Верховної Ради, зокрема від ВО "Свобода" та як самовисуванець.
Навіть після вручення підозри Стахов продовжує знімати та розповсюджувати відео з антивакцинаторськими закликами.
35-річний Стахов став широко відомим українцям на початку пандемії коронавірусу, коли в соцмережах став заявляти, наприклад, що ковіда не існує. Також чоловік влаштовував провокації у лікарнях та організував велику акцію антивакцинаторів у листопаді минулого року у Києві.
Стахов неодноразово балотувався до Верховної Ради, зокрема від ВО "Свобода" та як самовисуванець.
Навіть після вручення підозри Стахов продовжує знімати та розповсюджувати відео з антивакцинаторськими закликами.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі