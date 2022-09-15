Особовому складу Росії "забули" повідомити про "перегрупування" на Харківщині

19:13 15 вересня Київ, Україна

Російське військове командування не попередило своїх солдатів про так зване "перегрупування" та відступ з Харківської області.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє сайт відомства у четвер, 15 вересня.

"Є офіційна версія генштабу Росії та Міністерства оборони про перегрупування, але про неї точно "забули" повідомити особовий склад, який був у Харківській області", - зазначив він.

За його словами, розвідка має перехоплення телефонних розмов, які свідчать, що російські загарбники були не в курсі перегрупування.. Також вони розповіли про втечу, про колосальні втрати, про полон, в який потрапляє значна кількість підрозділів, про кадировців, що біжать з поля бою".



Юсов додав, що відступ окупантів із Харківщини може допомогти багатьом росіянам зрозуміти, яка ситуація на фронті насправді.