Особовому складу Росії "забули" повідомити про "перегрупування" на Харківщині

Російське військове командування не попередило своїх солдатів про так зване "перегрупування" та відступ з Харківської області.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє сайт відомства у четвер, 15 вересня.
За його словами, розвідка має перехоплення телефонних розмов, які свідчать, що російські загарбники були не в курсі перегрупування.. Також вони розповіли про втечу, про колосальні втрати, про полон, в який потрапляє значна кількість підрозділів, про кадировців, що біжать з поля бою".
Юсов додав, що відступ окупантів із Харківщини може допомогти багатьом росіянам зрозуміти, яка ситуація на фронті насправді.
Юсов додав, що відступ окупантів із Харківщини може допомогти багатьом росіянам зрозуміти, яка ситуація на фронті насправді.
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