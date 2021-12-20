Лісові пожежі в Україні посилилися і розрослися по площі в 40 разів

На засіданні колегії Державної служби з надзвичайних ситуацій були підведені підсумки роботи відомства за перше півріччя 2020 року. Особливу увагу було приділено проблемі лісових пожеж. Всесвітнє зміна клімату привело до посилення пожежонебезпеки. Так, за підсумками першого півріччя, в Україні в три рази зросла кількість лісових пожеж, а їх площа збільшилася в 40 разів. Ці приголомшливі дані повідомив глава ГСЧС України Микола Чечоткін.

"Тільки в лісовому фонді країни кількість пожеж порівняно з минулим роком збільшилася в три рази, а площа - в 40 разів. Тому протидія пожеж в екосистемах для ГСЧС має на сьогодні пріоритетне значення ", - заявив Чечоткін на засіданні колегії ГСЧС.

Підрозділами ГСЧС здійснено оперативне реагування на 50 надзвичайних ситуацій, а в ході проведення рятувальних та інших невідкладних робіт врятовано життя 2 694 громадян.

За підсумками колегії відзначено, що в середньому за добу підрозділи ГСЧС ліквідували 280 пожеж. У районі проведення операції Об'єднаних сил, де рятувальники продовжують виконувати завдання за призначенням, була надана допомога органам місцевої влади у відновленні 126 житлових будинків та знищено понад 8 800 вибухонебезпечних предметів на забруднених ВОП територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, на початку липня на території Луганської області масштабні лісові пожежі знищили багато дерев, будинків і навіть забрали людські життя. Пожежу загасили через тиждень з моменту загоряння, 13 липня.

Пізніше стало відомо, що обстріл сепаратистів спровокував новий лісова пожежа на Луганщині.